Артисты проедут с туром по деревням Карелии

Самодеятельные артисты готовят необычный гастрольный тур по деревням и селам Пряжинского района.

На первом концерте эссойльского Дома культуры уже успели побывать жители деревни Нижняя Салма.

Певцов и танцоров с «клубом на колесиках» зрители ждали с нетерпением. И не зря. Для них была приготовлена интереснейшая программа с яркими концертными номерами, играми и шутками.

У жители Нижней Салмы появилась возможность стать участником представления, не покидая пределы деревни.

«Команда Дома культуры не раз приезжала к нам в деревню. Она нас обеспечивает хорошим настроением на все лето. Так поют душевно и танцуют завораживающе! Нам, зрителям, и ехать никуда не надо. Вышел за калитку, сел на скамейку – смотри, радуйся, хлопай в ладоши. Так удобно!»

По национальному проекту «Культура» для районов Карелии в 2020 году было закуплено 7 машин, оборудованных звуковыми колонками, микрофонами, микшерным пультом, видеопроектором, экраном и генератором, позволяющим автономно обеспечивать себя электроснабжением. «Клуб на колесиках» Эссойльского Дома культуры в течение лета доставит концерты даже в самые отдаленные населенные пункты. // фото Алины Гапеевой