Мэрия запретила купание на всех водоемах Петрозаводска

В связи с приближением лета мэрия Петрозаводска напомнила о запрете купания в водоемах карельской столицы. Информация опубликована на сайте городской администрации.

Запрет на купание касается всех водоемов города - Онежского озера, Лососинки, Неглинки, Сельгской Речки, Четырехверстного озера. Он распространяется также на пожарные водоемы и обводненные каналы.

Мэрия призвала родителей следить за досугом своих детей в период летних каникул, не оставлять их без присмотра. Купание в запрещенных местах может привести к непоправимым последствиям, напомнили в администрации города. // Фото «Петрозаводск говорит»