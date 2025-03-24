Новый министр назначен в Карелии

Карельский минтранс возглавил Дмитрий Крылов. Указ подписали на Ленина, 19. К работе новый министр приступит со вторника, 25 марта.

фото предоставлено пресс-службой главы РК

Крылов родился в Петрозаводска, учился в колледже железнодорожного транспорта, высшее образование получил в Петербургском государственном университете путей сообщения. Есть опыт работы в дорожной сфере.

До своего назначения на пост руководителя регионального минтранса Дмитрий Крылов работал в Упрдор «Северо-Запад», Росавтодоре, в минтрансе РФ, где в том числе занимался вопросами развития региональных дорог.

После ухода Сергея Щебекина ведомство несколько дней возглавлял Дмитрий Федоров, а с 12 марта обязанности министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона исполняла Юлия Мизинкова.