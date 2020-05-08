08 мая 2020, 21:35
Новый клип Little Big за полдня собрал три миллиона просмотров
Ролик эпатажных российских музыкантов вызвал бурю одобрения в Сети
Сегодня днем группа Little Big выпустила свой новый ролик на песню под названием Hypnodancer. Сама песня была презентована на официальных ресурсах коллектива в ночь с 7 на 8 мая.
В ролике музыканты предстают мошенниками, которые грабят посетителей казино, используя для отвлечения внимания гипнотические танцы. В видео снялись блогер Руслан Усачев, сценарист и ведущий Александр Гудков и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко.
К вечеру 8 мая клип набрал уже более трех миллионов просмотров.
Напомним, группа Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020», однако, из-за пандемии коронавируса конкурс отменили.