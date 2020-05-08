Новый клип Little Big за полдня собрал три миллиона просмотров

Сегодня днем группа Little Big выпустила свой новый ролик на песню под названием Hypnodancer. Сама песня была презентована на официальных ресурсах коллектива в ночь с 7 на 8 мая.

В ролике музыканты предстают мошенниками, которые грабят посетителей казино, используя для отвлечения внимания гипнотические танцы. В видео снялись блогер Руслан Усачев, сценарист и ведущий Александр Гудков и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко.

К вечеру 8 мая клип набрал уже более трех миллионов просмотров.

Напомним, группа Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020», однако, из-за пандемии коронавируса конкурс отменили.