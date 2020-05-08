Эксперт рассказал, почему нельзя выбрасывать чек из магазина

Чеки от покупок ни в коем случае нельзя оставлять в магазине, их лучше хранить или утилизировать. В противном случае есть риск, что их могут использовать мошенники. Об этом рассказал член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил эксперт, чек, выброшенный в урну или коробочку, расположенные рядом с кассой в магазине, могут попасть в руки злоумышленников.

Так, Соловьев привел в пример ситуацию, когда покупатель платит за покупку наличными. В этом случае, подобрав чужой чек, мошенник может вынести аналогичный товар, сняв с него защиту. Если злоумышленника поймают, он сможет предъявить как раз выброшенный чек. Также позднее мошенник может вернуть товар, получив наличные.

Эксперт посоветовал в любом случае относиться к чекам от покупок бережнее.