Регионы России получили более 1500 аппаратов ИВЛ

В регионы России были направлены более 1,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 8 мая заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Ранее законтрактованные регионами напрямую порядка 500 аппаратов уже поставлены. И плюс в рамках исполнения государственного контракта, который профинансирован правительством через Минпромторг, мы уже поставили в регионы более 1000 ИВЛ»,

— приводит его слова ТАСС.

В целом, ведомство рассчитывает закрыть потребность российского здравоохранения в аппаратах ИВЛ в конце июля. После этого можно обсуждать вопрос об отмене ограничения на экспорт этих товаров.

4 марта кабмин ввел запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий для защиты интересов граждан в реалиях распространения заболевания COVID-19. Еще одной целью запрета была борьба с возникновением «искусственного дефицита» отдельных видов средств индивидуальной защиты, которые спекулянты могут отправлять за границу.