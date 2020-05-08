Назван срок сохранения новых правил поведения в России

Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся»,

— отметила она в ходе совещания внутрифракционной группы фракции партии «Единая Россия» Адальби Шхагошева. По словам Поповой, власти поняли это давно и выстраивают свою стратегию и тактику, отмечает ТАСС.

«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит»,

— добавила глава Роспотребнадзора.

Как добавила Попова, это неизбежно в настоящий момент, с этим столкнулись все страны, люди должны изменить правила жизни.