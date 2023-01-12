Новый арт-объект для замков молодоженов установят в Петрозаводске

В Петрозаводске появится новое место, где молодожены карельской столицы смогут повесить свои символические замки. Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

В этом году новый арт-объект появится в Зарецком парке. Его автор - известный архитектор Евгений Фролов. Любарский следующим образом описывает композицию арт-объекта.

«На кольцевой трубе, установленной на высоте 3 метров, по всей окружности – кроме входа – будут установлены спускающиеся до земли цепи. Замки планируется вешать на них. Внутри арт-объекта – на круглой площадке диаметром около пяти метров – автор предложил установить небольшие каменные кубы, на одном из них будут выгравированы мужская и женская ладони. Материал пока не определен, но, думаю, можно было бы использовать мрамор – для мужской руки темный, для женской – светлый. Если молодожены приложат свои ладони к выгравированным, они будут стоять друг к другу лицами – должен получиться хороший кадр».

Фролову предложили посадить внутри арт-объекта дерево, но архитектору эта идея не понравилась. Трудно предугадать, как это дерево будет расти, к тому же, такое решение нарушило бы легкость конструкции, считает автор.

По словам Владимира Любарского, на новый арт-объект в Зарецком парке перевесят замки, которые срезали с пешеходных мостиков во время их ремонта. // Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com