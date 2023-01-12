Жители Карелии отправили более пяти тысяч заявлений на единое пособие

5,5 тысяч заявлений о назначении единого пособия отправили жители Карелии в региональное отделение социального фонда. Ведомство пока одобрило 650 заявлений.

Напомним, возможность подать заявление на пособие малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным появилась с 28 декабря на портале госуслуг. Также заявление можно подать лично в МФЦ или офисе соцфонда.

Размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. В Карелии в этом году размер пособия может варьироваться на детей – от 8583,50 до 18382 рублей; на беременных – от 9645,50 до 20655 рублей.

В соцфонде напомнили, выплата назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. В Карелии это 18950 рублей в районах Крайнего Севера (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы и

Костомукша) и 17698 рублей в местности, приравненной к Крайнему Северу (Петрозаводск и остальные районы). // фото «Петрозаводск говорит»