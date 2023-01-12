Минздрав назвал число умерших от алкоголя в Карелии за год

В 2022 году в Республиканском наркологическом диспансере зарегистрированы 166 пациентов, поступивших с отравлением алкоголем и суррогатами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Из числа пострадавших пять человек в прошлом году умерли. Также отмечается, что в диспансер с тяжелой алкогольной интоксикацией поступили 36 несовершеннолетних.

В министерстве отметили, что стать жертвой суррогатов могут не только люди, находящиеся на поздних стадиях зависимости от спиртного, но и любители домашнего алкоголя, приобретающие спирт с рук.

В Минздраве напомнили, что спиртное вредно в любом количестве.

Напомним, накануне стало известно о том, что на станции Шуйская 10 января нашли двух мертвых женщин, которые могли погибнуть от отравления суррогатами. // Фото: unsplash.com