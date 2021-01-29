Новые улицы и скверы появились в Петрозаводске

На карте Петрозаводска появились новые улицы и скверы. Постановление об этом подписано главой карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, новая площадь, сформированная в микрорайоне Древлянка-9, получила имя карельского поэта и писателя Владимира Брендоева. Объект озеленения, расположенный рядом с улицей Анохина, будет именоваться сквером Карельских рун. Соседнему скверу, находящемуся около Петрозаводского университета, присвоено имя одного из создателей отечественного финно-угроведения Дмитрия Бубриха. Одна из будущих улиц Древлянки получит имя легендарного карельского крестьянина Ивана Рокаччу, противостоявшего шведским захватчикам на рубеже XVI - XVII веков.

Новые объекты, сформированные в районах индивидуальной застройки на Кукковке и Сулажгорском Кирпичном Заводе, получили имена карельских деревень и рек - Ивинский, Кудамский, Метчелицкий, Ладва-Веткинский переулки и Другорецкая улица. На Древлянке новая улица дополнит ряд сложившихся названий, посвященных близлежащим водоемам - Семиверстная улица, которая названа так по расположенному в окрестностях Семиверстному озеру.

Несколько проулков образовано в промышленных зонах. По традиции, названия на таких территориях отражают специфику местности, отныне на карте города значатся проулки Промысловый, Отраслевой, Онегзаводская Ветка.

Одному из старейших парков России, известному как Парк культуры и отдыха, возвращено историческое наименование 18-го века Государев сад. Этот ценный топоним найден в документах фонда Петрозаводского городового магистрата, хранящегося в Национальном архиве республики Карелия. Возвращение старинного названия парку не повлечет за собой каких-либо расходов, а также необходимости внесения изменений в документы, отметили в мэрии. Фото mytravelbook.org