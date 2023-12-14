Новые светофоры на перекрестке в Петрозаводске включат завтра

На пересечении улиц Анохина и Гоголя в Петрозаводске установили новые светофоры. Их уже подключили к электросетям и огородили. Объекты начнут работать завтра после обеда, сообщила мэр Петрозаводска Инна Колыхматова.

Перекресток считается аварийным и коварным для автомобилистов. Здесь происходит множество ДТП.

- Конечно, сделать его безопасным было для нас важной задачей на этот год,

- заявила Колыхматова.

Новые светофоры синхронизируют с теми, что установлены на перекрестках улиц Гоголя и Красноармейской и Гоголя – Антикайнена.

- Таким образом, при соблюдении скорости 40 км/ч «зеленая волна» будет обеспечена. Конечно, завтра – сразу после запуска – специалисты мэрии будут анализировать потоки, и, если потребуется, откорректируем работу новых светофоров,

- пообещала мэр.

А пока что Колыхматова попросила пешеходов и водителей быть внимательными. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте