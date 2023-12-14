На реке Нижний Выг прогремели взрывы

Взрывные работы в Беломорском районе 14 декабря провела Карельская республиканская поисково-спасательная служба. Лед подрывали на реке Нижний Выг, сообщили в официальной группе КРПСС ВКонтакте.

Всего в этом месте прогремело 35 взрывов, в результате уровень воды в реке понизился на 70 сантиметров.

Теперь устранять заторы будут на реках в Суоярвском районе, работы уже запланировали. // фото: скриншот видео Карельской поисково-спасательной службы