Президент отметил исторический минимум безработицы в России

Безработица в России держится на рекордно низком уровне — 2,9%, сообщил президент РФ во время прямой линии в Москве. Кроме этого, Владимир Путин отметил, что рост ВВП к концу года ожидается 3,5%, а реальная зарплата вырастет примерно на 8%.

Отыграли падение и сделали шаг вперед. Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед. Принимаются необходимые меры для устойчивости экономики. Исходим из того, что удастся вернуться к целевым показателям. Устойчивое развитие России гарантировано на среднесрочную перспективу,

— сказал президент.

В Карелии в январе-августе 2023 года заработная плата в реальном выражении выросла на 6,2% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Напомним, что 14 декабря в Гостином Дворе проходила прямая линия Владимира Путина, где президент отвечал на вопросы жителей регионов страны и СМИ.

// фото скриншот с онлай-трансляции Life