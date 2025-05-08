Новые соседи превратили жизнь петрозаводчанки в кошмар

В полицию Петрозаводска обратилась жительница города. Женщина попросила помочь ей разобраться с соседями, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила горожанка, в дом, в котором она живет, въехали новые жильцы. Они шумели по ночам и не давали спать соседям. Попытки решить вопрос мирным путем ни к чему не привели. Тогда женщина пошла в полицию.

Менее чем через час участковый Егор Павлов прибыл по указанному адресу. Он провел беседу с шумными жильцами, после чего закон о тишине они больше не нарушали.

Горожанка выразила благодарность полицейскому за оперативное решение ее проблемы. © «Петрозаводск говорит»