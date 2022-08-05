Новые пешеходные переходы обустраивают в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжаются работы по оборудованию новых пешеходных переходов. На лето запланировано появление нескольких объектов на Кукковке и Ключевой, отметили в мэрии карельской столицы.

К сегодняшнему дню полностью готов пешеходный переход в районе пересечения Питкярантской улицы и Варницкого проезда. На месте установлены знаки, нанесена разметка. Пешеходный переход вблизи лицея №13 уже функционирует. Также новый объект оборудован на пересечении улиц Кемской и Нойбранденбургской. Здесь также смонтированы знаки, нанесена разметка, уложены искусственные неровности.

Продолжаются работы напротив школы-интерната №24 на улице Сегежской. Там уже смонтированы знаки, для обеспечения их видимости будут обрезаны кроны деревьев. К переходу оборудуют лестничный спуск, будет нанесена разметка, появятся лежачие полицейские.

Также для повышения безопасности на аварийных участках будут уложены искусственные неровности у пешеходных переходов на Лесном проспекте (в районе дома №31) и на улице Калинина (в районе пересечения с Загородной улицей). Фото мэрии Петрозаводска