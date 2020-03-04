Новые ограничения по продаже алкоголя могут ввести в России

В заведениях общепита, расположенных в жилых домах, могут запретить продажу спиртного. Как пишут «Ведомости», в Госдуме ко второму чтению доработан соответствующий законопроект.

Так, предлагается наделить региональные органы власти возможностью ограничивать время продажи алкоголя в кафе и иных заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

А на федеральном уровне должна быть установлена минимальная площадь зала обслуживания в таком заведении - не менее 20 квадратных метров. Однако региональные власти смогут ее расширить своим постановлением.

Как поясняют депутаты, законопроект направлен на борьбу с так называемыми наливайками. Это небольшие бары на первых этажах жилых домов, которые по ночам продают алкоголь. Посетители наливаек мешают жителям дома спокойно отдыхать по вечерам. В Госдуме считают, что необходимо увязывать ограничения продажи алкоголя в таких барах с ограничением времени торговли в розничных магазинах. На федеральном уровне нельзя продавать алкоголь в розничной торговле с 23 до 8 часов.