Новые ежемесячные выплаты пенсионерам предложили ввести в России

Ежемесячные выплаты «детям войны» предложили ввести в России. С инициативой выступил депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев. Парламентарий дорабатывает проект и планирует внести его в Госдуму в феврале 2022 года.

Автор инициативы предлагает установить выплату в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума в России, но не менее 3000 рублей в месяц, пенсионерам, которые родились с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что выплата не будет зависеть от других форм социальной поддержки.

Пять лет назад Госсовет выступал с подобным проектом, но его отклонила Госдума.

Ранее стало известно про инициативу предновогодней выплаты для пожилых россиян. Однако, как оказалось, в Минтруда не обсуждают планы по введению предновогодних выплат пенсионерам. (фото pixabay.com, beejees)