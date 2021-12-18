Умерла кандидат филологических наук Лариса Колесова

Умерла кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Института филологии ПетрГУ, ведущий специалист в области детской литературы и журналистики Карелии и России, выдающийся преподаватель Лариса Колесова.

Ее не стало ночью 17 декабря. Колесова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает ИА «Республика». По информации источника издания, Колесову кремируют, а прах доставят в Петрозаводске и похоронят рядом с супругом.

Лариса Колесова родилась в 1934 году в Ленинграде. Научной деятельностью в ПетрГУ она занималась с 1957 года. (фото petrsu.ru)