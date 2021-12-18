Пять заболевших коронавирусом умерли в Карелии за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в Карелии составил 182 человек, из них – 12 дети, сообщили руководитель регионального Минздрава в своем аккаунте. За все время пандемии коронавирус подтверждали в 87 640 случаях.

В стационарах лечатся 719 пациентов, в отделениях ИТАР врачи борются за жизнь троих крайне тяжелых пациентов.

За последние сутки выписали после болезни 209 человек, за все время выздоровели 82801 человек. За сутки подтверждены пять летальных исходов от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1147 человек. (фото pixabay.com, Medi2Go)