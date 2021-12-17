Стоимость новогоднего стола россиян немного выросла

Если в 2020 году россияне потратили на праздничный стол 5 729 рублей, то в этом году новогоднее застолье, не считая спиртного, обойдется чуть дороже в 6 286 рублей. Такие подсчеты сделали специалисты онлайн-сервиса доставки продуктов «Сбермаркет», пишет издание «Известия».

На праздничном столе россиян традиционно – оливье, мясные и овощные нарезки, салат «Мимоза», сельдь под шубой, бутерброды и тарталетки с сыром или икрой, горячее из мяса и рыбы, десерты, мандарины, компот и газировка. При подсчете аналитики опирались на средние цены ингредиентов, необходимых при готовке блюд. (фото pixabay.com, jplenio)