Диетолог рассказала, кому стоит воздержаться от селедки под шубой

Людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, печенью и почками, сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуют не есть сельдь под шубой. Также стоит воздержаться от блюда и тем, кто страдает лишним весом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина.

В салате содержится большое количество клетчатки и сложных ингредиентов, в майонезе есть горчица и уксус, которые вредны людям с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. В блюде много соли, которая может спровоцировать гипертонический криз.

Новогоднее блюдо не подойдет и людям с сахарным диабетом, так как большинство продуктов в салате имеют высокий гликемический индекс.

По словам специалиста, у людей с проблемами почек и печени салат может вызвать обострение и запустить воспалительные процессы. (фото sedelice.ru)