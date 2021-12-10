Памяти Олега Лексунова

Что теперь?.. Ощущение вселенской несправедливости и память: светлая и вечная. Это слова прощания коллектива Офтальмологического центра Карелии, прощания с директором ОЦК Олегом Геннадьевичем Лексуновым . Его не стало 1 декабря 2021 года.

Если бы кто-то 5 лет назад сказал, что в нашей республике появится Офтальмологический центр подобный лучшим клиникам Европы, с самыми современными технологиями и медицинским оборудованием, вряд ли в это возможно было поверить. Но это произошло благодаря руководителю ОЦК Олегу Лексунову. Он сумел реализовать идеи инвестора и показал образец частно-государственного партнерства в Карельском здравоохранении.

За четыре с половиной года с момента получения первой лицензии на право деятельности в ОЦК обратились более 100 тысяч пациентов! И сотрудники ОЦК получали только слова благодарности. О том, какую новую страницу в истории Карельской офтальмологии открыл директор ОЦК кандидат медицинских наук Олег Лексунов - в программе Светланы Пушкиной «Домашний доктор». (Видео)