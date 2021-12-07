Диетолог перечислила незаменимые для зубов и костей продукты

Организму необходимы продукты с фосфором. Недостаток минерала чреват неприятными проблемами со здоровьем. По словам специалиста Леры Лавски, 85% фосфора находится в костях и зубах, а также он содержится в клетках.

«Недостаток этого минерала чаще всего связывают со слабыми костями, болями в суставах и мышцах, зубным кариесом, звоном в ушах, тревожностью и проблемами с концентрацией внимания, а также с задержками роста и развития у детей», - рассказала РИА Новости диетолог-нутрициолог.

Ласки назвала основным источникам фосфора – рыбу, яйца, бобовые, зерновые, ягоды, овощи и фрукты.

Впрочем, переизбыток фосфора также может негативно отразиться на самочувствии. (фото pixabay.com, klimkin)