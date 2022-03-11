Новые арт-объекты украсили берег озера в Карелии

Рыбы «поселились» на берегу озера Контокки в Костомукше. Новые арт-объекты удивили местных жителей. На покрытых мхом валунах появились фигуры карельских рыб и сказочной золотой рыбки, сообщается в паблике «Совета Костомукшского городского округа».

«Это золотая сказочная рыба, которая выплыла из озера, щука, вспорхнувшая за глотком свежего воздуха и самая настоящая карельская плотва, с настоящими чешуйками!»

- говорится в комментарии сообщества.

В прошлом году на берегу Контокки установили летние беседки с мангалами. Летом здесь будет действовать зона Wi-Fi. (фото vk.com)