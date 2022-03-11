Петрозаводчанам сообщили, сколько еще ждать нормальной уборки города

Текст и фото: Антонина Кябелева

На прошедшем 11 марта правительственном совещании, посвященном проблемам карельской столицы, больше всего времени уделили модели уборки Петрозаводска.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский напомнил, что до сих пор город убирает ООО «Техрент» в рамках муниципального контракта, заключенного в 2019 году.

«Стоимость работ по контракту была определена, исходя из имеющихся бюджетных ассигнований, без учета индекса потребительских цен и фактически осталась цена 2012 года. Кроме того, серьезной проблемой для города является то, что в контракт не включены порядка 25 процентов общего объема автомобильных дорог. Это так называемые «белые пятна». Это автодороги, которые не находились в муниципальной собственности на момент заключения контракта, а также дороги, формально обладающие признаками бесхозяйного имущества», - объяснил Любарский.

Фактически он объяснил экономические причины того, что ООО «Техрент» плохо убирает город. Мэр Петрозаводска в очередной, сложно сказать, в какой по счету раз, сообщил о намерении разорвать с компанией «Техрент» контракт.

После этого, рассказал Любарский, планируется включить в контракт «белые пятна», увеличить кратность уборки автодорог зимой, и, естественно, существенно увеличить стоимость работ.

По его словам, в год Петрозаводск планирует тратить на уборку и содержание дорог 756 миллионов рублей. Правда, пока в бюджете на эти цели предусмотрено только 300 миллионов рублей, то есть меньше половины реальной потребности.

Закономерно возникает вопрос: а может ли ООО «Техрент», которое в год получает 285 миллионов рублей на уборку Петрозаводска, качественно это делать?

Глава РК Артур Парфенчиков попытался ответить на претензии горожан, почему так долго не расторгают договор с ООО «Техрент», если считается, что это предприятие не выполняет своих обязательств. Предполагалось, что убирать карельскую столицу будет ООО «Кондопожское ДРСУ», «поглотившее» убыточное Петрозаводское ДРСУ. На приобретение новой техники из бюджета Карелии Кондопожскому ДРСУ было выделено 126 миллионов рублей. Несмотря на финансовые вливания, Кондопожское ДРСУ, по словам губернатора, «не совсем способно взять на себя весь город». Для того чтобы, как выразился Артур Парфенчиков, «не обрушить» Кондопожское ДРСУ, пока с "Техрентом" не решаются разорвать отношения.

«Пока техники не хватит на то, чтобы полностью город очистить. Нужно почти миллиард рублей найти, чтобы обеспечить нормальную экономику. Это же чисто затратные вещи – чистить город. Это же не экономика, которая приносит какие-то доходы»,

- сказал глава РК о том, почему Кондопожское ДРСУ пока не может взять на себя уборку карельской столицы.

«По окончании зимнего сезона мы все-таки должны подойти к расторжению контракта с «Техрентом», - сказал петрозаводский градоначальник. По его мнению, другого варианта нет.

«Я тоже хожу пешком. Горожане ходят. Гололед. Отсутствие песка. Некачественная уборка. Это целый комплекс признаков того, что контракт должен быть расторгнут, потому что он не исполняется»,

- объяснил Любарский.

По его словам, уборкой столицы Карелии должно заниматься предприятие с государственным участием и находящее на территории республики.

«В том числе и руководитель должен жить на территории республики. Потому что, когда руководитель ходит по Санкт-Петербургу, ему, в общем-то, не то чтобы все равно, но ему как человеку, значит, ближе к тому что все равно, что о нем думают петрозаводчане»,

- сообщил Любарский требования к подрядчику.

Не беремся судить, как подобные «правила отбора» согласуются с антимонопольным законодательством, но мэр города не забывает и о конкурентной среде. Правда, только в тех рамках, в которых это хочется лично ему. «Для обеспечения конкурентной среды хотелось бы видеть один, два, может быть, три каких-то субподрядных организации, уже имеющие опыт, ресурсы, которые могли бы снизить нагрузку, с одной стороны, на Кондопожское ДРСУ, с другой стороны, создать конкурентную среду. Но все это возможно при пересмотре условий финансирования», - сказал Любарский.

«Когда мы говорим об уборке северного города, тут, наверное, уже не конкуренция должна быть, а жесткий и компетентный административный контроль. Поэтому совершенно правильно сказали, что здесь не до экспериментов свободного рынка. И, конечно, должны быть компании, которые фактически являются частью единой системы управления. И мы можем ее насыщать техникой, средствами контроля уборки, обратной связи. Я думаю, что рынок, может быть, к сожалению, для кого-то, не все отрегулировал»,

- развил тему в другую сторону Парфенчиков.

По его оценке, потребуется два-три года, чтобы прийти к нормальной модели уборки города.

«Потому что еще важно с тем же Кондопожским ДРСУ заключить соглашение, которое все-таки давало бы ему какой-то формат на развитие. То есть не просто в ноль чтобы он работал, а, чтобы он что-то и зарабатывал. Понятно там за счет бюджетных средств. Но все-таки, чтобы экономическая составляющая предприятия государственного была нацелена на, в том числе, и на внутреннее развитие, изнутри»,

- добавил губернатор.

Он пояснил, что до сих пор с «Техрентом» не расстались еще и потому, что для этого должны были быть веские основания.

«Нынешняя зима дала не только неудобства, но и юридические основания для расторжения контракта»,

- заметил глава РК.

К тому же, отметил он, Кондопожское ДРСУ и после выделения 126 миллионов рублей технически не готово взять на себя уборку карельской столицы. «В этом году чисто технически, материально, мы не сможем сделать то, чтобы Кондопожское ДРСУ полностью решило те задачи, о которых мы сейчас говорим», - сказал Артур Парфенчиков. Он призвал Любарского честно предупредить петрозаводчан, что качественно город смогут убирать только через два-три года.

Выскажу личное мнение. Да, мне тоже не нравится, как убирают Петрозаводск, по которому стало невозможно передвигаться. Но ведь Любарский открыто признает, что при нынешнем финансировании качественно убирать город невозможно. Ни "Техренту", ни Кондопожскому ДРСУ. Фактически власть и города, и республики видит только один выход – накачать бюджетными рублями государственное предприятие, которое, может быть, станет хорошо работать, если держать его руководителя под жестким контролем. А может, и не станет. Мало ли у нас государственных организаций, которые, проедают кучу денег и ни черта не делают.

Очевидно, что подобная система управления - это стопроцентный образец советской модели экономики. Управление в условиях рыночной экономики – более сложный, более тонкий механизм, обязанный сбалансировать интересы общества, государства и бизнеса. Возможно, я ошибаюсь. Но у меня такое впечатление, что этого в Карелии просто не умеют делать. Не хотят понимать, что бизнес не будет работать в ущерб себе, и одновременно не знают, как заставить предпринимателей не путем грубого окрика, а с помощью экономических стимулов выполнять взятые на себя обязательства.

Парадоксально, но точно такой же подход мы видим и в сельском хозяйстве, когда слабые государственные совхозы «заливают» бюджетными миллионами, а частные предприятия лишают господдержки, и они тихо загибаются.

Интересно, а как бы убирал город ООО «Техрент», если бы ему платили не 285 миллионов в год, а необходимые 756 миллионов рублей? Жаль, но этого мы никогда не узнаем. Курс взят на государственные предприятия с руководителями, имеющими местную регистрацию и полностью зависящими от воли чиновников.