22 декабря 2021, 20:05
Общество

Любарский заявил о грядущем расторжении контракта с «Техрентом»

Плохая уборка Петрозаводска от снега стала поводом для серьезных выводов

Крайне неудовлетворительная уборка Петрозаводска от снега стала предметом обсуждения во время прямой линии главы РК. Мэр карельской столицы Владимир Любарский сказал, что до наступления зимы задумывались о расторжении контракта с ООО «Техрент», но не удалось найти «сильного игрока».

Любарский считает, что в непростую ситуацию с «Техрентом» вмешались и объективные обстоятельства. Заключенный на пять лет контракт подразумевал оплату работ по уборке города в сумме 285 миллионов рублей ежегодно.

Однако из-за роста цен на ГСМ, инфляционных процессов сейчас этих средств не хватает на уборку карельской столицы. Тем более в контракте не были учтены так называемые «белые пятна» - части города, уборка которых официально ни за кем не закреплена.

Компания «Техрент» убирала их по просьбе администрации, так сказать, сверх контракта.

- Я думаю, что мы придем к расторжению контракта с «Техрентом» и с его плавным замещением другими юридическими лицами, - сказал Любарский.

При этом придется «по новой расторговывать» остатки пятилетнего контракта - это 2022-2024 годы. Он надеется, что удастся найти генподрядчика в лице предприятия с государственным участием - предприятие, объединенное с Кондопожским ДРСУ.

А, как выразился Любарский, «для обеспечения конкурентной среды» привлечь «понятные, состоятельные и состоявшиеся» местные компании, которые выступят в качестве субподрядчиков.

Это, по его мнению, позволит стабилизировать ситуацию с уборкой города и «не закладывать мину под те контракты, которые мы планируем заключать в перспективе». // Фото: администрация Петрозаводска

 

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
ООО «ТехРент»
уборка снега