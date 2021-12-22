Любарский заявил о грядущем расторжении контракта с «Техрентом»

Крайне неудовлетворительная уборка Петрозаводска от снега стала предметом обсуждения во время прямой линии главы РК. Мэр карельской столицы Владимир Любарский сказал, что до наступления зимы задумывались о расторжении контракта с ООО «Техрент», но не удалось найти «сильного игрока».

Любарский считает, что в непростую ситуацию с «Техрентом» вмешались и объективные обстоятельства. Заключенный на пять лет контракт подразумевал оплату работ по уборке города в сумме 285 миллионов рублей ежегодно.

Однако из-за роста цен на ГСМ, инфляционных процессов сейчас этих средств не хватает на уборку карельской столицы. Тем более в контракте не были учтены так называемые «белые пятна» - части города, уборка которых официально ни за кем не закреплена.

Компания «Техрент» убирала их по просьбе администрации, так сказать, сверх контракта.

- Я думаю, что мы придем к расторжению контракта с «Техрентом» и с его плавным замещением другими юридическими лицами, - сказал Любарский.

При этом придется «по новой расторговывать» остатки пятилетнего контракта - это 2022-2024 годы. Он надеется, что удастся найти генподрядчика в лице предприятия с государственным участием - предприятие, объединенное с Кондопожским ДРСУ.

А, как выразился Любарский, «для обеспечения конкурентной среды» привлечь «понятные, состоятельные и состоявшиеся» местные компании, которые выступят в качестве субподрядчиков.

Это, по его мнению, позволит стабилизировать ситуацию с уборкой города и «не закладывать мину под те контракты, которые мы планируем заключать в перспективе». // Фото: администрация Петрозаводска