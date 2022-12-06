Новую партию помощи мобилизованным из Карелии отправили в Ленобласть

Очередную партию помощи отправили 6 декабря из Карелии в Ленобласть. Она предназначена мобилизованным для участия в спецоперации, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Это GPS навигаторы, тактические рюкзаки, квадрокоптеры, оптика, газовые горелки и баллоны к ним, компасы, строительный инструмент, медикаменты походное снаряжение, многое другое.

Все это закупили по списку командира войсковой части, средства собирали через фонд «Живой город». Деньги туда сдавали организации и жители Карелии, а также направляли из бюджета региона.

Грузовик доставит помощь в войсковую часть Росгвардии, там мобилизованные сейчас проходят боевое слаживание. // фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте