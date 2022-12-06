Память погибших воинов почтут минутой молчания в Петрозаводске

Акция в память о погибших в ходе боевых действий в Чечне пройдет 11 декабря в парке Лес Победы. Со начала этого вооруженного конфликта прошло уже 28 лет, напомнили в мэрии Петрозаводска.

Мероприятие начнется в 11:00 около мемориала «Сынам Карелии, погибшим в Чечне». Соберутся ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, матери военнослужащих.

В память погибших объявят минуту молчания, потом к мемориалу возложат цветы. // фото: администрация Петрозаводска