Новостройка в Петрозаводске загорелась утром по неизвестной причине

Утром 2 апреля в Петрозаводске загорелся строящийся двухэтажный дом. Сообщение о возгорании на улице Ригачина поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 09:22, рассказал близкий к МЧС Карелии источник.

Через пять минут два пожарных расчета были уже на месте происшествия. К этому моменту густой дым шел с кровли здания, показались языки пламени.

Профессионалам потребовалось чуть больше десяти минут, чтобы остановить распространение огня, затем пожар был ликвидирован полностью.

Огнем был поврежден утеплитель на крыше на общей площади 20 квадратных метров. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: freepik.com