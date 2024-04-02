Пособницу аферистов осудили за обман пенсионеров в Карелии

В Кондопоге вынесен приговор 41-летней женщине. Она обвинялась в совершении мошенничества, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, осужденная обманывала пожилых людей в октябре 2023 года. Ее сообщники звонили пенсионерам, пугали их тем, что их родственники совершили ДТП с пострадавшими, и требовали денег за освобождение от уголовной ответственности. Обманутые горожане отдавали свои накопления женщине-курьеру. Общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевших сумму ущерба.

Уголовное дело в отношении других членов банды расследуется. // Фото: unsplash.com / Jeremy Wong