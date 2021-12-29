Новогодний подарок от Росгаз: удвоим вашу заправку!

Компания РОСГАЗ поздравляет с наступающим Новым Годом и дарит своим клиентам возможность выиграть подарки.

Условия для участия в розыгрыше компании РОСГАЗ простые:

С 28 декабря по 9 января заправиться на АГЗС "Росгаз" и "Росгаз Express"

Быть участником группы РОСГАЗ в Контакте

Заявить о своем участии в посте группы указав дату и объем своей заправки по чеку

Сохранить чек до объявления результатов розыгрыша.

11 января среди всех участников, выполнивших условия, случайным образом выберут 5 счастливчиков, которым подарят столько же газа, сколько было заправлено по одному чеку (но не более 50 литров).

Оставлять комментарии под постом можно неограниченное количество раз после каждой заправки, это увеличивает шансы на победу

Компания Росгаз желаем всем удачи!

На правах рекламы.