Топ-5 новогодних подарков для жителей Карелии

В декабре одной из забот многих жителей региона становится покупка подарков на Новый год. Аналитики МТС Банка выделили пять категорий, в которых заметно увеличивается количество транзакций в декабре по сравнению с остальными месяцами года и предположили, какие подарки россияне смогут найти под новогодней елкой.

ТОП 5 новогодних подарков

Гаджеты, электроника и бытовая техника – вероятность получить в подарок 31%. Самое большое количество продаж из рассматриваемых категорий приходится на электронику и аксессуары. Средний чек в этой категории – 4180 рублей. Смартфоны по-прежнему остаются приятными и желанными подарками.

Игрушка – 25%. Подарок, который сделает счастливым любого ребенка, а взрослого можно порадовать красивой елочной игрушкой. Средний чек – 610 рублей.

Лотерейный билет – 22%. Россияне продолжают верить в чудо и надеются сорвать джекпот в новогоднюю лотерею. Средний чек – 1110 рублей.

Ювелирные украшения – 13%. Эти подарки запомнятся надолго, дарят их обычно дорогим и близким людям. В этой категории самый большой средний чек – 7710 рублей.

Сувенир – 9%. Традиционно перед Новым годом востребованы сувениры с символом наступающего года, набирает популярность игра Тайный Санта. Здесь самый маленький средний чек – 420 рублей.

Наиболее бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки лотерейных билетов – в 2,4 раза, гаджетов и электроники – в 2 раза и ювелирных изделий – 86%.

Мужчины тратят немного больше женщин на покупку новогодних подарков. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 55% приходится на представителей сильного пола.

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республике Карелия. Учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2020-2021 годов.