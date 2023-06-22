Нового руководителя транспортной полиции назначили в Петрозаводске

Врио замначальника управления на транспорте МВД России по СЗФО подполковник полиции Дмитрий Назаров представил нового руководителя Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте. На эту должность с 15 июня назначен подполковник полиции Владимир Лилло.

Новому руководителю вручили служебное удостоверение и пожелали верой и правдой служить на благо Отечества для защиты законных интересов граждан и поддержания правопорядка в регионе, успехов в служебной деятельности и эффективной работы.

Владимир Лилло родился 28 апреля 1985 года в Петрозаводске, имеет высшее юридическое образование. Службу в органах внутренних дел начал в 2002 году. Работал оперуполномоченным управления по налоговым преступлениям, впоследствии стал заместителем начальника линейного отдела МВД РФ. Имеет различные ведомственные награды. // фото пресс-служба транспортной полиции