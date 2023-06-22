22 июня 2023, 09:19
Общество

Нового руководителя транспортной полиции назначили в Петрозаводске

Руководить Петрозаводским линейным отделом на транспорте будет Владимир Лилло

Врио замначальника управления на транспорте МВД России по СЗФО подполковник полиции Дмитрий Назаров представил нового руководителя Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте. На эту должность с 15 июня назначен подполковник полиции Владимир Лилло.

Новому руководителю вручили служебное удостоверение и пожелали верой и правдой служить на благо Отечества для защиты законных интересов граждан и поддержания правопорядка в регионе, успехов в служебной деятельности и эффективной работы.

Владимир Лилло родился 28 апреля 1985 года в Петрозаводске, имеет высшее юридическое образование. Службу в органах внутренних дел начал в 2002 году. Работал оперуполномоченным управления по налоговым преступлениям, впоследствии стал заместителем начальника линейного отдела МВД РФ. Имеет различные ведомственные награды. // фото пресс-служба транспортной полиции

Обсудить
Метки: 
новости петрозаводска
транспортная полиция
Владимир Лилло