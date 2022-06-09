Новое медицинское оборудование поступило в поликлинику № 4

Несколько современных медицинских аппаратов получила Городская поликлиника № 4 в Петрозаводске. Оборудование пришло по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил глава Минздрава РК Михаил Охлопков.

В частности, поступили дефибриллятор-регистратор с монитором, аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма, сухожаровой стерилизатор, передвижной аппарат УЗИ для исследования сосудов и сердца.

Ранее в поликлинику уже поставили цифровую маммографическую систему. Все это оборудование поможет эффективно бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также сделает медицинскую помощь более доступной для людей. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте