85 лет отмечает жительница блокадного Ленинграда Лидия Каберегина

9 июня 85 лет отмечает жительница Петрозаводска Лидия Леонидовна Каберегина. Много лет она собирает воспоминания жителей блокадного Ленинграда. О времени нечеловеческих испытаний в городе на Неве она знает не понаслышке: в 1941 ей было всего четыре года.

"А мы не стали памяти перечить

И, вспомнив дни далекие, когда

Упала нам на слабенькие плечи

Огромная, не детская беда.

Была зима и жесткой и метельной,

Была судьба у всех людей одна.

У нас и детства не было отдельно,

А были вместе – детство и война.

Года пройдут, но эти дни и ночи

Придут не раз во сне тебе и мне.

И, пусть мы были маленькими очень,

Мы тоже победили в той войне".