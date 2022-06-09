09 июня 2022, 18:01
85 лет отмечает жительница блокадного Ленинграда Лидия Каберегина
Петрозаводчанка рассказала о чуде спасения новорожденной девочки во время бомбежки
9 июня 85 лет отмечает жительница Петрозаводска Лидия Леонидовна Каберегина. Много лет она собирает воспоминания жителей блокадного Ленинграда. О времени нечеловеческих испытаний в городе на Неве она знает не понаслышке: в 1941 ей было всего четыре года.
"А мы не стали памяти перечить
И, вспомнив дни далекие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, не детская беда.
Была зима и жесткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе – детство и война.
Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И, пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне".
Роберт Рождественский.