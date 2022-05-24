«Никто бы не увидел, не узнал, не похоронил, не заплакал, не вспомнил»

Лидия Каберегина долго держала у себя в доме довоенный шкаф, пробитый осколком снаряда во время блокады Ленинграда. Шкаф не так давно все же отдала - невозможно избавиться от врезавшихся в память тяжелых воспоминаний того времени.

Несмотря на испытания, выпавшие на долю блокадницы,она ценит малейшие проявления доброты:

«Вы делаете добрые дела, и ангелы улыбаются»...



Часть II. Часть I здесь.