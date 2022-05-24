24 мая 2022, 17:15
Общество

«Никто бы не увидел, не узнал, не похоронил, не заплакал, не вспомнил»

Жительница блокадного Ленинграда Лидия Каберегина неоднозначно оценила нагрудный знак «Дети войны»

Лидия Каберегина долго держала у себя в доме довоенный шкаф, пробитый осколком снаряда во время блокады Ленинграда. Шкаф не так давно все же отдала - невозможно избавиться от врезавшихся в память тяжелых воспоминаний того времени. 

Несмотря на испытания, выпавшие на долю блокадницы,она ценит малейшие проявления доброты: 

«Вы делаете добрые дела, и ангелы улыбаются»...

 
Часть II. Часть I здесь.

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Метки: 
дети войны
блокадница
Лидия Каберегина
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