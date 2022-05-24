24 мая 2022, 17:15
«Никто бы не увидел, не узнал, не похоронил, не заплакал, не вспомнил»
Жительница блокадного Ленинграда Лидия Каберегина неоднозначно оценила нагрудный знак «Дети войны»
Лидия Каберегина долго держала у себя в доме довоенный шкаф, пробитый осколком снаряда во время блокады Ленинграда. Шкаф не так давно все же отдала - невозможно избавиться от врезавшихся в память тяжелых воспоминаний того времени.
Несмотря на испытания, выпавшие на долю блокадницы,она ценит малейшие проявления доброты:
«Вы делаете добрые дела, и ангелы улыбаются»...
Часть II. Часть I здесь.