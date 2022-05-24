Трассу в Карелии дважды будут перекрывать из-за буровзрывных работ

Участок трассы А-137 дважды будут перекрывать из-за буровзрывных работ в ближайшие дни, предупредили автомобилистов в ФКУ Упрдор «Кола».

Движение будут перекрывать 26 мая с 10:00 до 12:00 на участке с 15 по 16 км, а также 27 мая - с 10:00 до 12:00 на участке с 17 по 18 км.

Также буровзрывные работы с временным перекрытием движения по трассе на севере Карелии планируют проводить с 10:00 до 12:00 с 30 мая по 3 июня.

Автомобилистов просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок. (фото pixabay.com, pedrofigueras)