24 мая 2022, 17:10
Трассу в Карелии дважды будут перекрывать из-за буровзрывных работ
На севере Карелии прогремят взрыв в первой половине дня 26 и 27 мая
Участок трассы А-137 дважды будут перекрывать из-за буровзрывных работ в ближайшие дни, предупредили автомобилистов в ФКУ Упрдор «Кола».
Движение будут перекрывать 26 мая с 10:00 до 12:00 на участке с 15 по 16 км, а также 27 мая - с 10:00 до 12:00 на участке с 17 по 18 км.
Также буровзрывные работы с временным перекрытием движения по трассе на севере Карелии планируют проводить с 10:00 до 12:00 с 30 мая по 3 июня.
Автомобилистов просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок. (фото pixabay.com, pedrofigueras)