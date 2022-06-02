02 июня 2022, 18:12
Лидия Каберегина: «Моя мама плакала только на похоронах»
У жителей блокадного Ленинграда особая группа крови, считает коренная петербурженка
Своего отца Лидия Каберегина не помнит: он умер еще до начала войны, в 1938 году, когда малышке исполнился один год.
Многих близких родственников Лидия Леонидовна никогда не видела — они живут за десять тысяч километров на Дальнем востоке, откуда родом мама.
Но Лидия Каберегина живет здесь и сейчас, пережив блокадный Ленинград и поняв раз и навсегда, как хрупка человеческая жизнь.