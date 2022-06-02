02 июня 2022, 18:12
Общество

Лидия Каберегина: «Моя мама плакала только на похоронах»

У жителей блокадного Ленинграда особая группа крови, считает коренная петербурженка

Своего отца Лидия Каберегина не помнит: он умер еще до начала войны, в 1938 году, когда малышке исполнился один год. 

Многих близких родственников Лидия Леонидовна никогда не видела — они живут за десять тысяч километров на Дальнем востоке, откуда родом мама. 

Но Лидия Каберегина живет здесь и сейчас, пережив блокадный Ленинград и поняв раз и навсегда, как хрупка человеческая жизнь. 

Часть III. Здесь вы можете посмотреть Часть I, Часть II.

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дети войны
блокадница
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