Лидия Каберегина: «Моя мама плакала только на похоронах»

Своего отца Лидия Каберегина не помнит: он умер еще до начала войны, в 1938 году, когда малышке исполнился один год.

Многих близких родственников Лидия Леонидовна никогда не видела — они живут за десять тысяч километров на Дальнем востоке, откуда родом мама.

Но Лидия Каберегина живет здесь и сейчас, пережив блокадный Ленинград и поняв раз и навсегда, как хрупка человеческая жизнь.

Часть III. Здесь вы можете посмотреть Часть I, Часть II.