Карельские отели стали победителями всероссийской премии

Три карельских отеля стали победителями Всероссийской премии Russian Hospitality Awards. В списке финалистов - «Дача Винтера», «Точка на карте. Видлица»,«Точка на карте. Приозерск» и «Точка на карте. Сортавала». На ежегодную премию было подано 555 заявок из всех регионов России, из них 329 прошли во второй тур конкурса. В финале участвовали только 116. Всего награждения были в 23 номинациях, сообщили в региональном управлении по туризму.

Подведение итогов состоялось в последних числах мая в Москве. Лучшим мини-отелем стал «Точка на карте. Видлица», он же вошел в финал номинации «Лучшее открытие года». Лучшим рестораном в отеле признали «Густав Винтер» в парк-отеле «Дача Винтера». Финалистами в номинации «Лучший отель 3 звезды» стали «Точка на карте. Приозерск» и «Точка на карте. Сортавала».

«Оценивание отелей жюри происходило на протяжении долгих месяцев и закончилось двухнедельным независимым аудитом результатов. Ресторан прошел проверку тайным гостем. Новые награды RHA – это настоящее признание профессионалов сферы гостеприимства»,

- считают специалисты управления по туризму. Фото: gov.karelia.ru.