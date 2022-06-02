Автовокзал Петрозаводска внес изменения в расписание рейсов

Автовокзал Петрозаводска внес изменения в свое расписание. Об этом информирует официальный паблик учреждения в соцсети.

Так, с 3 июня вводится рейс Петрозаводск-Савиново через Кинелахту. Он будет отправляться в 12:15 в пятницу и воскресенье. В пятницу автобус проследует по маршруту Петрозаводск-Савиново-Кинелахта-Петрозаводск, в воскресенье по маршруту Петрозаводск-Кинелахта-Савиново-Петрозаводск.

С 4 июня вместо рейса Петрозаводск-Лехнаволок в 8:20 будет выполняться рейс Петрозаводск-Пиньгуба. Рейс Петрозаводск-Чална/Порожки в 16:45 по выходным переносится на 18:55. Рейс Петрозаводск-Орзега в 18:55 по выходным переновится на 16:45. Рейс Петрозаводск - Шапшезеро/Машезеро/Лососинное в 18:45 будет выполняться на 10 минут позже в 18:55. Фото: pexels.com