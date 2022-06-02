Сортавала ждет гостей на фестиваль карельской калитки

VIII Республиканский фестиваль карельской калитки состоится11 июня в 14.00 в Сортавале, сообщили в управлении по туризму. Продлится праздник до позднего вечера, обещают организаторы.

За это время гости смогут принять участие в мастер-классах по выпечке калиток, изготовлению сувениров, сразиться в карельские городки «кююккя», приобрести изделия ручной работы, посмотреть выступление лучших фольклорных коллективов Карелии и поддержать участников кулинарного конкурса «Калитка, калиточка». Его участники будут состязаться в двух номинациях: «Фирменный рецепт» и «Самая маленькая калитка».

Напомним, фестиваль неизменно проводится на территории комплекса «Пийпун Пиха» («Дворик с трубой»). В его основу легла инициатива местных жителей собираться вместе на чествование главной кулинарной достопримечательности республики - карельской калитки. Фото: vk.com/kalitka_sortavala.