Новейший электрокар Tesla заглох на севере Карелии

Электрический пятиместный седан Tesla Model 3 производства американской компании Tesla заглох на севере Карелии.

Неприятность с электромобилем случилась во время путешествия команды Tesla-cars Belarus в Мурманскую область. О своем путешествии команда автомобилистов рассказывала в роликах на Youtube-канале.

Автомобилисты подзарядились в Петрозаводске. На это у них ушло 3,5 часа. А затем отправились в Кемь. Автомобилисты отметили, что им нужно проехать 410 километров. Бортовой компьютер электрокара показал, что запаса хода хватит на 541 километр.

«Но кто верит этим цифрам?»

- говорит автомобилист. Водитель подчеркнул, что по дороге от Петрозаводска до Кеми нет ни одной зарядки.

Немного отъехав от города, автомобилист рассказал, что при скорости 90 километров в час и автопилоте запас хода у автомобиля составит 360 километров, при том что проехать нужно 340 километров. Однако в дороге ситуация изменилась.

«Затем обстановка накаляется. До места осталось 64 километра. Но запас хода всего лишь 45. Уже сбросили скорость до 60 километров в час. Я уже даже сам сомневаюсь, доедим ли мы или нет».

Однако когда до точки осталось 22 километра, зарядка у электрокара достигла отметки 0. Автомобиль Tesla проехал еще 11 километров и встал на дороге с нулевым зарядом батареи.

«У меня такое впервые, чтобы я куда-то не доехал<…>Все стоим, ждем помощь»,

- рассказал автомобилист, отметив и хорошую новость, что в машине работает музыка.

Подзарядить машину с помощью генератора по какой-то причине не вышло. В итоге Tesla на буксире отвезли до Кеми, где машину смогли зарядить и реанимировать, и автомобилисты продолжили путь до Мурманской области.

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров отреагировал на историю с разряженным электрокаром.

«Стыдно конечно. В районе пять электростанций, а электромобиль зарядить негде. Представляю с какой грустью теславоды проезжали мимо Подужемской и Путкинской ГЭС. Вот оно Электричество - рукой подать. А аккумуляторы зарядить никак не получается. Либо в Кеми появится электрозаправка либо разборка электромобилей. Хотелось бы чтобы первое», - написал чиновник в соцсети.