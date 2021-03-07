Студенты смогут сдавать экзамены дистанционно при помощи биометрии

Студенты российских вузов смогут сдавать промежуточные экзамены дистанционно, но для этого им потребуется сдать биометрию. О нововведении пишет «Газета.ру».

Начать применять Единую биометрическую систему (ЕБС) для проведения экзаменов уже планируется со следующего года. Решение будут принимать вузы, также потребуется согласие самого студента. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Формат сдачи экзамена онлайн с помощью биометрии будет доступен для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Предполагается, что нововведение позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов, которым не придется приезжать в университет на сессию.

Студенту нужно будет зарегистрироваться в ЕБС. Перед началом аттестации нужно будет пройти процедуру прокторинга - произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Сведения будут переданы в вуз по защищенным каналам. Когда личность студента подтвердится, его допустят к экзамену. (фото novostipmr.com)