В России упростили правила использования материнского капитала

В России упростили правила использования маткапитала на улучшение жилищных условий. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Изменения касаются случаев, когда материнский капитал используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Родителям больше не нужно будет предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ, достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

Размер маткапитала на первого ребенка в этом году увеличен до 483 882 рублей, на второго - 639 432 рублей. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов. С апреля прошлого года маткапитал оформляется автоматически, после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на Госуслугах. (фото bankstoday.net)