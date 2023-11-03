Новая волна сообщений о минировании прокатилась по Петрозаводску

Сегодня по столице Карелии вновь прокатилась волна сообщений о минировании. Работают оперативные службы.

Неизвестные «заминировали» БСМП и автотранспортный техникум. Источник в силовых ведомствах сообщил ИА «Республика», что в пятницу известно более чем о десяти сообщения о взрывных устройствах.

Учащихся и работников техникума эвакуировали около 10:30. В БСМП пациенты самостоятельно покидают здание, вопрос с перемещением лежачих пациентов решается.

Накануне эвакуировали посетителей ТРЦ «Макси», до этого тревожные сообщения поступали в школы. // фото «Петрозаводск говорит»