Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Макси» в Петрозаводске

Вечером 2 ноября экстренная эвакуация прошла в торговом центре «Макси» в карельской столице. Об этом сообщили в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Очевидцы разместили в паблике видео, в кадре людей просят покинуть здание. Согласно предварительным данным, в одном из магазинов ТЦ случилось задымление. Это было примерно в 17:30, горожане выходили довольно спокойно.

К месту ЧП съехались сотрудники полиции, но тревога, судя по всему, была ложной. Напомним, этот торговый центр уже не впервые эвакуируют из-за сработавшей «вхолостую» пожарной сигнализации. // фото, видео: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте