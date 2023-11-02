Вместо дрона за 154 тысячи рублей петрозаводчанину прислали накладную

Житель Петрозаводска хотел купить квадрокоптер и подыскивал подходящий на сайтах объявлений. Однако в итоге нашел только проблемы и потерял 154 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в конце октября, с продавцом 48-летний горожанин договаривался по телефону. Деньги перевел по номеру и после этого получил накладную.

Товар якобы отправили. Однако до владельца он так и не дошел. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. // фото: tawatchai07/ freepik.com