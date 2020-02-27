Новая схема мошенничества распространяется по России

В России появилась новая мошенническая схема - такси от банка. Эту информацию со ссылкой на Центробанк публикуют «Известия».

По предварительным данным, злоумышленники выбирают жертв без мобильных банков, звонят им и говорят, что с их карты пытались списать несколько тысяч рублей. Чтобы обезопасить счет, гражданам предлагают воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата и перевести деньги на якобы безопасный счет.

Отмечается, что такси заказывают через обычный сервис. Машина довозит клиента до банкомата, после чего денежные средства люди сами переводят на счета мошенников. Сценарий в первую очередь направлен на людей преклонного возраста, которых легко обмануть и которые хотят почувствовать заботу, отмечает издание.