Новая партия вакцины «Спутник V» поступила в Карелию

В Карелию поступила новая партия вакцины «Спутник V» - республика получила 3600 доз препарата. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 34 306 жителей республики. Вакцинировались полностью, то есть получили оба компонента вакцины, 26 024 человека.

Активно прививаются пожилые люди: 15 257 человек старше 60 лет сделали прививку (44,7% от количества вакцинированных).

На данный момент в Карелию поступило уже более 41 тысячи доз вакцины. В республике работают 29 стационарных и 43 мобильных пункта вакцинации. Фото оперштаба Карелии